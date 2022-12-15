بحث وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال اجتماعه بوزير الدفاع البريطاني بين والاس، في مقر وزارة الدفاع البريطانية، العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، واستعرضا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، وتطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي.ووقعا خطة التعاون الدفاعي، التي تهدف إلى تطوير قدرات وزارة الدفاع السعودية، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز الشراكة بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي. ووصل وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أمس، إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين لبحث العلاقات بين البلدين الصديقين، وتعزيز التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، وتم استقباله في ساحة حرس الخيالة الملكي بالعاصمة البريطانية لندن، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية عزف خلالها السلام الملكي السعودي، واستعرض حرس الشرف.وفي السياق، زار وزير الدفاع، مقر شركة بي أيه إي سيستمز (BAE Systems) بمدينة وارتون، وكان في استقباله رئيس أركان القوات الجوية البريطانية الفريق الأول السير مايك ويجستون، والملحق العسكري البريطاني لدى المملكة العربية السعودية العميد جيمي بيغوت، والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة بي أيه إي سيستمز الدكتور تشارلز وودبيرن.وجرى خلال الزيارة تقديم إيجاز لوزير الدفاع، عن القدرات المتفوقة لطائرة التايفون وأنظمتها القتالية، كما استمع لشرح حول خطط وإستراتيجيات الشركة المستقبلية، وتضمن ذلك برنامج القدرات الجوية القتالية المستقبلية، وتطوير الأنظمة الجوية، وسبل تعزيز الشراكة القائمة بينها وبين القوات المسلحة السعودية، والتي تمتد لأكثر من 50 عاماً، حققت خلالها العديد من الإنجازات والنجاحات في مجالات نقل التقنية والخبرات للمملكة، والتعاون مع القطاع الصناعي السعودي، حيث توّجت هذه الجهود بتجميع أول طائرة تدريب نفاثة، إضافة لتصنيع بعض أجزائها في السعودية، مما سيسهم في تحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، في توطين الصناعات العسكرية. ثم تجول الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في موقع تطوير وتصميم أنظمة الطيران التابعة للشركة، واطلع على عدد من النماذج الخاصة بطائرات التايفون، والأنظمة الحديثة التي تستخدم في الطيران.