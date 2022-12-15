«وأنا أتأمل أبنائي الطلاب من ذوي الإعاقة، تحدثني نفسي هل قدمنا لهم كل ما يمكن أن نقدمه، ولعلها فرصة لمراجعة النفس لما قدمنا والتفكير في ما سنقدم لهذه الفئة الغالية علينا». بهذا النص بدأ مدير التعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع حديثه صباح أمس (الأربعاء)، في حفل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت شعار «الحلول التحويلية للتنمية الشاملة.. دور الابتكار للوصول إلى عالم منصف»، بحضور عدد من قيادات التعليم والأكاديميين وأولياء الأمور، وذلك في معهد التربية الفكرية الثاني بحي الأمير عبد المجيد.وأكد الزارع، أن الحكومة وضعت كافة الإمكانيات الممكنة من مادية ومعنوية لهذه الفئة العزيزة والغالية، وقال: «أسأل الله أن نؤدي ما حملنا من أمانة لخدمة الطلاب من ذوي الإعاقة، فهذا قدرهم وعلينا مشاركتهم والخروج بهم إلى ممارسة الحياة الطبيعية وإيجاد بيئة مناسبة ليتلقوا التعليم بكل يسر ويلتحقوا بأقرانهم لخدمة الوطن».من جانبه، أكد مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم جدة عبدالرحمن الغامدي، أن جميع المدارس التي بها أقسام للتربية الخاصة بكافة أنواعها تشارك في الاحتفال؛ بهدف تسليط الضوء على هذه الفئة وإبراز مهاراتهم ومواهبهم المختلفة، وقال: «نحن نعمل ونشرف بالعمل بهذا المكان كل أيامنا احتفالات بذوي الإعاقة لاحتوائهم ليصبحوا منتجين في مجتمعهم».