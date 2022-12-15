أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تمديد المهلة التصحيحية لمدة سنة للمستثمرين من أصحاب محال بيع أسطوانات غاز البترول السائل، لإكمال متطلبات لائحة اشتراطات محال بيع أسطوانات الغاز، بعد أن كانت المهلة السابقة تنتهي في تاريخ 15 /‏‏‏ 5 /‏‏‏ 1444هـ.وأكدت الوزارة، في بيان لها أمس، إعداد خطة تصحيحية لمدة 12 شهراً، تبدأ من 15 /‏‏‏ 5 /‏‏‏ 1444هـ وتنتهي بتاريخ 15 /‏‏‏ 5 /‏‏‏ 1445هـ، مقسَّمةً على 3 مراحل، تشمل مرحلة الاشتراطات الإلزامية بعد 8 أشهر، ومرحلة الاشتراطات الإلزامية بعد 10 أشهر، ومرحلة الاشتراطات الإلزامية بعد 12 شهراً.وشملت لائحة الاشتراطات وضع لوحة توضِّح أسعار أسطوانات الغاز بأنواعها وأحجامها، ولوحة خارجية للمحل حسب اشتراطات اللوحات التجارية، إضافة إلى السماح ببيع الأسطوانات في مكائن بيع ذاتية الخدمة، أو في أقفاص في الساحات الخارجية ضمن منطقة مخصصة لهذا النشاط في الأسواق المركزية.وتضمنت اللائحة اشتراطات تتعلق بالمحل والتجهيزات والتشغيل، يتم من خلالها مراعاة منطقة الاستقبال واشتراطات الأمان، وذلك من خلال وضع الأسطوانات بشكل رأسي وصماماتها للأعلى، مع تحديد أماكن الأسطوانات الفارغة والمعبأة، وعدم دحرجة وسحب الأسطوانة مع توفير عربة صغيرة لنقل الأسطوانات، وضرورة نظافة أسطوانات الغاز المعدة للبيع، وتظليل مكان تخزين أسطوانات الغاز (المعبأة) بواسطة مواد مقاوِمة للحريق.