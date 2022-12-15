أغلقت أمانة جدة⁩ مركزاً بمشروع الأمير فواز في نطاق بلدية الجنوب الفرعية، بسبب عدة مخالفات بلدية.

وبينت مصادر لـ«عكاظ» أنه تم رصد عده مخالفات جسيمة منها إغلاق شارع عام، وإلغاء جزء من المواقف، وعدم الالتزام بإزالة الاكشاك المخالفة داخل المركز رغم تسلُّم عده إنذارات لم تتجاوب معها إدارة المركز، ما استدعى أغلاقه.

وكشف المصدر أن إدارة المركز التجاري تعمدت في وقت سابق إلغاء جزء من المواقف، وإنشاء عده أكشاك قامت بتأجيرها لعده أنشطة، في الوقت الذي طالبت بلدية الجنوب إدارة المركز بتصحيح أوضاعه وفتح المواقف وإزالة الأكشاك مع فتح طريق تم إغلاقه.