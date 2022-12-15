شهد وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، (الأربعاء)، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الخامسة، بمقر نادي الصقور السعودي في ملهم (شمال مدينة الرياض).

وشاهد الأمير عبدالعزيز بن سعود والحضور فيلماً وثائقياً عن أبرز ما تحقق من إنجازات خلال النسخة الحالية للمهرجان الذي يتضمن مسابقتي الملواح والمزاين، وخصصت له جوائز إجمالية تصل إلى 30 مليون ريال.

عقب ذلك بدأت مراسم تكريم الفائزين، حيث كرم الأمير عبدالعزيز بن سعود الفائزين بالأشواط النهائية لكؤوس الملك عبدالعزيز وأشواط (سيف الملك)، ثم رعاة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.

حضر الحفل عدد من الأمراء، وكبار المسؤولين، وعدد من المهتمين بهواية الصيد بالصقور.