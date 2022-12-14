أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن إثراء النقاش والحوار وتبادل الخبرات بين الجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان، يسهم في توحيد الجهود وإيجاد شراكات بناءة لتنفيذ وتطبيق أعلى المعايير في مجال حقوق الإنسان، وتحقيق أثر أعمق من خلال تبادل اللقاءات والخبرات والأفكار بين مختلف الجهات المعنية، بهدف تعزيز حقوق الإنسان وصونها.

وأوضحت التويجري خلال ندوة «مرتكزات حقوق الإنسان.. والوسائل المعززة» التي نظمتها الهيئة في مقرها بالرياض، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وفي ظل رؤية المملكة 2030، تعيش تقدماً وتطوراً كبيرين في مختلف المجالات ومنها حقوق الإنسان، مبينةً أن من بين اهتمامات الدولة ما تضمنته ميزانية المملكة في هذا العام من مخصصات وموارد تستهدف تعزيز الحياة الكريمة للمواطن، خاصة ما تضمنته الميزانية حول تمكين المرأة. مؤكدةً أن هذا الاهتمام شمل جميع فئات المجتمع بما يؤكد شمولية الاهتمام والعناية.

وشهدت الندوة طرح أوراق عمل متخصصة ومناقشات مثمرة حيث تناولت الجلسة الأولى «مرتكزات حقوق الإنسان: احترام، حماية، وفاء» السياج الأمني لحماية حقوق الإنسان التشريعات والمؤسسات، وضمانات المحاكمة العادلة في الأنظمة الوطنية، ودور هيئة حقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

فيما تطرقت الجلسة الثانية إلى جهود المملكة في الإغاثة والأعمال الإنسانية، ودور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان، وأهمية العمل الخيري في مجال حقوق الإنسان. بينما استعرضت الجلسة الثالثة «الاستدامة البيئية» الطاقة المتجددة لبيئة مستدامة، وحق الإنسان في الاستدامة البيئية.

وتأتي الندوة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة بغرض دعم حقوق الإنسان وتعزيزها في مختلف المجالات.