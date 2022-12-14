بتوجيه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تفقد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، شرطة منطقة جازان وإدارات أفرع الأمن العام فيها، ووقف ميدانيًا على كفاءة وجودة الخدمات الأمنية التي تقدم للمواطنين والمقيمين.

وبدأ البسامي جولته التفقدية بزيارة مدرسة تعليم القيادة بصبيا، التي تم تدشينها أخيراً، لتكون أحد روافد القيادة الآمنة، حيث اطلع على ما تقدمه من برامج تدريبية، عقب ذلك تفقد شرطة محافظة الدائر ومنطقة العمليات والخطط والاستعدادات الأمنية وتعزيز الحضور الأمني في المواقع كافة، وآلية توظيف الكوادر البشرية والتقنية والاستفادة من الممكنات بما يكفل تحقيق أفضل النتائج بكفاءة عالية.

وشملت جولة مدير الأمن العام، الوقوف على جهود رجال الأمن على الشريط الحدودي في محافظتي الدائر والعارضة ونقاط الضبط الأمني، ومتابعة سير العمل بغرفة المراقبة الإلكترونية.

وفي ختام جولته، حث الفريق البسامي منسوبي شرطة المنطقة وإدارات أفرع الأمن العام على بذل المزيد من الجهود وتقديم أرقى الخدمات، متمنيًا التوفيق للجميع في خدمة الدين ثم المليك والوطن.