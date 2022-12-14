التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، نظيره البريطاني بين والاس، واستعرضا العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين السعودية وبريطانيا، وبحثا أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه، وناقشا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، وتطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر «تويتر»: «وقعنا خطة التعاون الدفاعي، التي ستسهم في تعزيز قدرات وزارة الدفاع، ورفع كفاءتها، وستتيح نقل المعرفة والتدريب، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي».