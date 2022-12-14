أكد أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أننا في هذه البلاد نعيش فترة مزدهرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبعزم وإشراف من ولي العهد.

جاء ذلك خلال استقباله، في ديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، المشرف العام على مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري وعدداً من طلاب وطالبات المدارس المتميزين الحاصلين على المراكز الأولى والمتقدمة في المسابقات والمنافسات المحلية والعالمية في المجالات العلمية والثقافية، مهنئا الجميع بما حققوه من مراكز مميزة وجوائز متعددة، مُثنياً على جهود أسرهم ومعلميهم ومعلماتهم في متابعة أبنائهم لتحقيق هذا التميز.

وقال: «هؤلاء الطلاب والطالبات هم أساس رؤية السعودية 2030، وتفوق هؤلاء الطلاب هو تفوق للمملكة»، منوهاً بدور مدارس الملك عبدالعزيز والمستوى العلمي والتميز الذي وصلت إليه المدارس.

من جهته، أعرب المشرف العام على مدارس الملك عبد العزيز النموذجية عن شكره لأمير منطقة تبوك على دعمه وتشجيعه لأبنائه الطلاب والطالبات، مبيناً أن المدارس حققت -إضافة المراكز المتقدمة في المسابقات والمنافسات المحلية والعالمية- العديد من الاتفاقيات والشراكات والإنجازات وتنفيذ مشاريع توسعية لتطوير العملية التعليمية، وإعادة تهيئة البنية التحتية للمدارس.

وفي نهاية الاستقبال تسلم أمير تبوك هدية تذكارية من مدير عام المدارس بهذه المناسبة.