أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن مدينة جدة تعرضت يوم 24 نوفمبر 2022 إلى ظاهرة جوية ترقى إلى مستوى «الحالة المتطرفة» قياسا بكمية الأمطار والعامل الزمني لها.

وأكد أن المركز يعمل حاليا على دراسة هذه الحالة ومقارنتها بظواهر جوية أثرت على مناطق السعودية في الأعوام الماضية، مبينا أن المملكة ليست بمنأى عن الظواهر الجوية المتطرفة التي أصبحت تشكل هاجسا لدول العالم، والمراقب للظواهر الجوية التي أثرت على العالم أخيراً سيتضح له واقع الظواهر الجوية المتطرفة نتاج التغيرات المناخية.

وشدد الدكتور أيمن غلام في لقائه اليوم (الأربعاء) مع منسوبي المركز الوطني للأرصاد بالمقر الرئيسي، على أن المركز سيسخر كافة قدراته الفنية والتقنية والبشرية لتسهيل مهمة الجهات العاملة ميدانيا مع الظواهر الجويّة من خلال تقديم أدق المعلومات التي تحقق لهذه الجهات قدراتها في تنفيذ أعمالها الميدانية المتعلقة بالظواهر الجوية خاصة الحالات الماطرة، كما أن المركز سيعمل بالتشارك مع جميع القطاعات المعنية لرفع الجاهزية من خلال تطوير وتحديث الآليات المتبعة في مثل هذه الظواهر لتمكين المركز من تحقيق أهدافه وأيضا قدرة الجهات على إنجاز خططها وأعمالها.

وبين الرئيس التنفيذي أن المركز الوطني للأرصاد، يمتلك قدرات تقنية وعلمية يفتخر بها تمكنه من الوصول إلى أعلى درجات الدقة في رصد الظواهر الجوية والتنبؤ بها، سواء على مستوى المراقبة أو المساحة المكانية.

وأكد أن قطاع الأرصاد في السعودية، حظي باهتمام كبير من الدولة بدعم غير مسبوق، شملت الأنظمة والقوانين والبرامج الفنية والتقنية والكوادر البشرية المؤهلة، التي حققت للمركز نقلة كبيرة في مجال رصد ومراقبة ودراسة الطقس والمناخ في السعودية، حتى أصبحنا اليوم نعد من الجهات الموثوقة إقليميا ودوليا ونحقق نجاحات في البرامج الإقليمية ونعزز ذلك من خلال رفع مستوى قدراتنا باستمرار.