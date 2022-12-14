صرّح المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير والحدود الشمالية، أحبطت محاولات تهريب 52.4 طن من القات المخدر و807 كيلوغرامات من مادة من الحشيش المخدر و475,166 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و145,597 قرصًا من مادة الإمفيتامين مخدر، وقبضت على مهربيها، وعددهم 421 متهمًا، منهم 39 مواطنًا، و382 مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: 342 من الجنسية اليمنية، و38 من الجنسية الإثيوبية و2 من الجنسية العراقية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.