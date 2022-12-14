شرعت أمانة العاصمة المقدسة في أعمال الصيانة المؤقتة لمجسم البوابة الواقع بطريق جدة السريع. وأبلغ المتحدث باسم الأمانة أسامة زيتوني «عكاظ»، أن أعمال الصيانة تهدف بالدرجة الأولى إلى المعالجات المؤقتة لبعض أجزاء المجسم، وإزالة بعض مكامن الخطر التي طرأت على المجسم أخيراً؛ نظراً لمرور فترة طويلة على تنفيذها، مشيراً إلى أن الأعمال تشمل إزالة المخلفات والمحافظة على النظافة البيئية ومنع تراكم الآفات والحشرات وفحص سلامة التمديدات والوصلات الكهربائية والمعالجة المؤقتة للتلفيات الحالية. وأضاف المتحدث، أنه سيتم استبدال الأجزاء المفقودة باستخدام ألواح GRC، واستخدام ألواح الصاج خفيفة الوزن لضمان عدم سقوطها وقدرتها على تحمل جميع الظروف الجوية، واستخدام الزوايا الفولاذية مسبقة الصنع في تركيب ألواح الصاج وتثبيتها في الجسم المعدني للهيكل بطرق فنية تضمن سلامتها والمحافظة على منظرها الجمالي، واستخدام حامل الكابلات (cable tray) في تركيب ألواح GRC لضمان قوة التثبيت وزيادة معدلات الأمان مع تثبيت حامل الكابلات في الجسم المعدني للهيكل عن طريق اللحام وإغلاق جميع الفتحات الحالية لمنع دخول الحمام. يشار إلى أن المجسم صممه الفنان التشكيلي السعودي ضياء عزيز في 1405هـ، وتم تنفيذه بتكلفة 46 مليون ريال، على مساحة 4712 متراً مربعاً.