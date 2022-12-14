ارتفع عدد نزلاء وقف «داركم» لرعاية المرضى النفسيين وفاقدي المأوى إلى 83 شخصاً، تحتضنهم الدار، وتقدم لهم الخدمات المختلفة بدلاً من تشردهم في الشوارع والمناطق المهجورة.وتوقع المدير التنفيذي للوقف ملاك باعيسى، ارتفاع العدد قريباً، مبيناً أن الوقف يقوم برعاية المرضى النفسيين وفاقدي المأوى ويقدم لهم أفضل الخدمات العلاجية والنفسية والاجتماعية مع توفير الإقامة اللائقة بهم بالمجان.وقال: «يضم الوقف حالياً 83 مريضاً نفسياً يتخللهم مرضى نفسيون تُقدم لهم خدمات برامج التأهيل النفسي والمهني وغيره».من جهته، عقد وقف «داركم» لرعاية المرضى النفسيين وفاقدي المأوى الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في مقر الوقف في جدة، حيث تم استعراض الإنجازات السابقة للوقف، وأفضل الطرق لتطويرها لمواكبة رؤية 2030، كما تمت مناقشة سياسات وإجراءات العمل والنظرة المستقبلية لخطط الوقف، وأفضل الطرق للوصول للاكتفاء الذاتي لدعم برامج الوقف المستقبلية وتنمية مصادر الدخل.