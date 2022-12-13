برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الأمير خالد الفيصل، يقام الحفل الختامي لجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في موسمها الرابع 2022، غداً (الأربعاء) 20 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 14 ديسمبر 2022، في مقر معرض جدة للكتاب.

ويبدأ الحفل بعزف السلام الملكي، ثم مقدمة يلقي بعدها رئيس جامعة الطائف الأمين العام لأكاديمية الشعر العربي كلمته. بعدها يُعرض فيلم تعريفي بالفائزين بمختلف الجوائز، بينما يلقي الفائز بالتجربة الشعرية الشاعر محمد بن عبدالله العلي كلمة، تليها قصيدة للشاعر أمين جوب.

وتتوالى فقرات الحفل بعرض فيديو جرافيكس يعكس جهود بيت الشعر، فيما تعرض مسرحية شعرية، لتصدح بعدها الفنانة ولاء الجندي بأغنية «لن أسلاكم». يتبع ذلك عرض تفاعلي عن الجائزة، وفيلم النظرة الشعرية بين خالد الفيصل وعبدالله الفيصل.

ويلقي أمير منطقة مكة المكرمة كلمته في الحفل، ثم يكرم الفائزين بالجائزة، وهم:

الفائز بجائزة التجربة الشعرية الشاعر محمد بن عبدالله العلي من المملكة العربية السعودية وقيمتها 500.000 ريال، الفائز بجائزة الديوان، الشاعر محمد الأمين جوب من جمهورية السنغال عن ديوانه (كأغنية لن تكتمل) وقيمتها 200.000 ريال، الفائز بجائزة الشعر المسرحي الشاعر محمد إسماعيل عبدالله سويلم من جمهورية مصر العربية عن مسرحيته (أعمى يلعب الشطرنج) وقيمتها 100.000 ريال، الفائز بجائزة القصيدة المغناة الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين من دولة الكويت عن قصيدة (لن أسلاكم) أداء الفنانة: ولاء الجندي وقيمتها 100.000 ريال، وجائزة أفضل مشروع في خدمة الشعر العربي لبيت الشعر بالشارقة من دولة الإمارات العربية المتحدة وقيمتها 100.000 ريال.

كما يكرم الأمير خالد الفيصل الفائزين بجائزة الشاعر الواعد التي يبلغ إجمالي قيمتها 500.000 ألف ريال، حيث فاز بجائزة مسار التعليم العام، وقيمتها 40.000 ريال لكل فائز؛ نواف فوزان المطرفي (ثانوية الفلاح تعليم مكة)، سهيلة بنت محمد العمري (ثانوية أم المؤمنين عائشة بن أبي بكر تعليم المدينة المنورة)، مهند هاني الزرقي (ثانوية العبادي الأهلية تعليم الطائف)، محمد عبدالعزيز السلطان (مدارس المناهج تعليم الرياض)، دانة ناصر السلوم ( ثانوية 78 تعليم الرياض)، بينما فاز بجائزة مسار الجامعات السعودية وقيمتها 60.000 ريال لكل فائز؛ نادر بن محمد بن علي الغامدي (جامعة الباحة)، ليان إبراهيم عبدالله الكلثم (جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل)، عبدالرحمن حسين إبراهيم محرق (كلية ابن سينا الأهلية للعلوم الطبية)، مصعب فواز عقيل الجهني (جامعة تبوك)، وإبراهيم علي إبراهيم البريدي (جامعة القصيم).