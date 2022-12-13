اعتمد قطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية، إطاراً تنظيمياً جديداً من خلال جدول تصنيف لمخالفات نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، الذي يعمل عليها المركز الوطني الذي صنفها لـ 5 تصنيفات: وهي منخفض جداً، منخفض، متوسط، مرتفع، مرتفع جداً، مع إيقاع الغرامة على المخالفين. وبحسب الجدول (حصلت «عكاظ» على نسخه منه)، تتم إحالة المخالفات إلى المحكمة المختصة وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء، كما تتولى لجان النظر في المخالفات إيقاع العقوبات التي لا تزيد غرامتها على 10 ملايين ريال، أو التي تتضمن تعليق الرخصة أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو إلغاء الرخصة.وبحسب النظام، تتولى الجهة المختصة المسؤولة عن إدارة النفايات ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات على منتجي النفايات المرخصين من الجهة المختصة وفق الأنظمة واللوائح وتقدير الغرامة والعقوبات الإجرائية على هذه المخالفات، وتشمل الجهات المختصة وزارة الشؤون البلدية والقروية (إدارة النفايات البلدية الصلبة تشغيلياً)، وزارة الصحة (إدارة نفايات الرعاية الصحية تشغيلياً)، ووزارة الصناعة (إدارة النفايات الصناعية تشغيلياً) وما في حكمها. ​​وقدر النظام مخالفة نقل النفايات الخطرة أو إدارتها خلافاً للرخصة الصادرة من المركز مخالفة الحد الأدنى 1.000.000 والحد الاعلى 10.000.000 ريال وإلغاء الرخصة أو التصريح. كما حدد النظام عقوبة نبش حاويات النفايات وبعثرة محتوياتها واستخراج النفايات القابلة لإعادة التدوير للأفراد غرامتها ألف ريال والحد الأعلى 10 آلاف. وغرامة عدم إزالة نفايات الهدم والبناء الناتجة عن أعمال الترميم أو البناء أو الهدم للأفراد غرامتها 5.000 ريال الحد الأدنى والحد الأعلى 20.000 ريال.غرامة التخلص من النفايات السكنية ذات الأحجام الكبيرة كالمفارش وقطع الأثاث وما شابهها في الأماكن غير المخصصة لها وفي الأوقات غير المخصصة للمناطق للأفراد: 500 الحد الأدنى وعقوبتها الأعلى 1000 ريال، وغرامة التخلص من النفايات في مجاري السيول والأودية، أو الآبار أو الشواطئ، أو في شبكات الصرف الصحي، أو شبكات تصريف مياه الأمطار عقوبتها على الأفراد 500 والحد الأعلى 20 ألفاً، وعقوبتها على المنشأة كحد أدنى 100.000 والأعلى 1.000.000.وغرامة قيام الأفراد برمي النفايات أثناء المشي أو من خلال نوافذ المركبات أو المباني للأفراد 200 ريال الحد الأدنى و 1000 ريال للحد الأعلى.غرامة رمي المخلفات من السيارات1.000.000 إلى 10.000.000 ريال نقل النفايات الخطرة1.000 إلى 10.000 نبش النفايات وبعثرة محتوياتها5.000 إلى 20.000 ريال عدم إزالة مخلفات البناء