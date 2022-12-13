برعاية الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز شهدت مدينة جدة بتاريخ 10 ديسمبر افتتاح المركز الأوروبي الطبّي أحدث المجمعات الطبية التي تتبنى مفاهيم ‏الرعاية الصحية المبنية على القيمة مع تحسين النتائج المستمر، بحضور عدد كبير من كبار الشخصيات وأشهر الأطباء ورجال الأعمال والصحافة والإعلام وعدد من المرضى الذين منّ الله عليهم بالشفاء على أيدي أطباء المركز الذي يضم مجموعة من كبار الأطباء أصحاب الخبرات العالمية في مجالات متعددة مثل جراحة العمود الفقري وجراحة العظام والمفاصل وإصابات الملاعب، وطب الأعصاب، والقلب، وطب العائلة.

وقد أعرب الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود عن سعادته بافتتاح المركز الأوروبي الطبّي أحدث المجمعات الطبية في جدة بما تضمنه من أطقم طبية متميزة وأجهزة طبية متقدمة لخدمة المواطنين والمقيمين، وتمنى التوفيق للجميع في أداء المهمة الإنسانية التي يقومون بها، فالمملكة العربية السعودية ترحب بكل من يريد أن يخدم الإنسانية، مشيراً إلى مقولة الملك فيصل بن عبد العزيز -يرحمه الله- قبل أن يستشهد بيوم، حينما سأله أحد الصحفيين: كيف ترى المملكة العربية السعودية بعد خمسين عاماً؟ فقال: أرى المملكة العربية السعودية بعد خمسين عاماً مصدر إشعاع للإنسانية. ويعد هذا الصرح دليلا على أن رؤية الملك فيصل قد تحققت، ونحن في ظل القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نقدم هذه الخدمة لكافة الإنسانية ليس فقط هنا في المملكة العربية السعودية ولكن في كافة أنحاء العالم.

ويتبنى المركز الأوروبي الطبّي مفاهيم ‏الرعاية الصحية المبنية على القيمة مع تحسين النتائج المستمر حيث يعتمد مبادئ الرعاية الصحية القائمة على القيمة ويركز على التحسين المستمر لتجربة المريض من خلال متابعة وتحليل البيانات انطلاقا من قيمنا الأساسية التي تقوم على التميز في تقديم الخدمات لإرضاء المريض عبر خدمة صحية محورها الإنسان تنفيذاً لرسالة المركز التي ترفع شعار من قلبنا نداويك.

‏ويهدف قسم جراحة العظام والمفاصل إلى تقديم رعاية متميزة من خلال أفضل الكفاءات الطبية المؤهلة وتوفير أحدث التقنيات المتقدمة للمرضى من جميع الأعمار الذين يعانون من حالات تتعلق بآلام المفاصل والجهاز العضلي الهيكلي، كما يركز القسم على علاج الإصابات الرياضية وإجراء العمليات من خلال جراحة المنظار وذلك بكفاءة واحتراف عالمي يسمح للرياضيين بعد إصابتهم إن كانت في الكتف أم في الركبة على سبيل المثال أن يعودوا بشكل سريع لممارسة الرياضة. ويعتبر العلاج التحفظي أحد ركائز القسم ومحوره العلاج بالخلايا الجذعية والبلاسما، وقد أثبتت نتائج هذا العلاج فعالية مبهرة.

‏ويتميز المركز الأوروبي الطبّي بأنه مركز متكامل يوفر في مكان واحد قسما للأشعة، المختبر، العلاج الطبيعي، وكذلك العيادات بكافة التخصصات المختلفة مثل الجراحات المكتبية والعناية المنزلية والعناية المتعجلة وقسما للطوارئ، حيث يقوم كل قسم من الأقسام بإجراء جميع الفحوصات السريرية اللازمة، كما يتم تقديم الخدمات بأعلى المعايير الدولية التي يضمن فيها المركز حصول كل مريض على خطة علاجية شخصية متكاملة حسب الحالة من قبل الفريق الطبي للوصول لأفضل النتائج الممكنة.

‏يضم المركز نخبة من الأطباء العالميين المتميزين. وقد حرص المركز الأوروبي الطبّي على استقطاب مجموعة من كبار الأطباء السعوديين للعمل ضمن الكادر الطبي للمركز في إطار تبادل الخبرات وتوطين الخدمات الطبية التي تشهد تقدما ملموسا في المملكة العربية السعودية حيث برع الأطباء السعوديون في مجال اختصاصهم بتوفير أعلى المعايير العالمية بتقديم خدمات صحية هدفها ومحورها الإنسان.

وتواكب رؤية المركز الأوروبي الطبّي رؤية المملكة 2030 ‏من خلال تقديم رعاية صحية متقدمة للمرضى بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين السعوديين تتماشى مع برنامج الصحة الرقمية الذي يعد واحدا من أهم برامج التحول التي تهدف إلى تحسين الصحة العامة من خلال تقديم خدمات رعاية صحية أفضل ورفع قيمة هذه الخدمات.