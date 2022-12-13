شهد وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إطلاق موقع «نسك» بنسخته التركية، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية تركيا، والتي التقى خلالها بعدد من المسؤولين بالحكومة التركية.

ويأتي إطلاق المنصّة امتداداً للجهود العظيمة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لتسهيل قدوم المعتمرين من جميع دول العالم، وإثراء تجربة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولتيسير إجراءات قدومهم لأداء نسك العمرة والزيارة، ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن -أحد برامج رؤية السعودية 2030-، وبالتعاون والشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة.

بدوره، أوضح وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن إطلاق منصة «نسك» باللغة التركية يأتي لخدمة شريحة كبيرة ومهمة من المسلمين، وفي إطار الجهود المتواصلة لأتمتة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لتصبح أكثر يسرّ وسهولة واختصارًا للوقت، مشيرًا إلى أن إطلاق منصّة «نسك» يأتي بالتكامل مع عدة جهات حكومية لتسهيل وتيسير إجراءات إصدار التأشيرات وحجز الخدمات، لأداء نسك العمرة والصلاة بالروضة بطمأنينة ويُسر، مما يثري رحلة ضيوف الرحمن لتصبح ذكرى لا تنسى.

يُذكر أن منصة «نسك» تقدم حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات للمعتمرين والزوار تمكنهم من أداء نسك العمرة بيسر وسهولة، وتمكن «نسك» الراغبين في أداء العمرة أو الزيارة من إصدار التأشيرات والتصاريح اللازمة، وحجز الباقات والبـرامج إلكترونياً، ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة «نسك» باللغة التركية على الرابط: nusuk.sa/tr.