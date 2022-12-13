استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس (الاثنين)، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال رحب أمير تبوك بالجميع، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته القمة السعودية الصينية وقمتا الرياض الخليجية والعربية الصينية للتعاون والتنمية، التي عُقِدَت في العاصمة الرياض أخيراً، مضيفاً سموه أن هذه القمم تأتي تأكيداً للمكانة الرفيعة للمملكة ومكانتها في العالم أجمع، ودورها المحوري والريادي في قلب العالم العربي، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والإدارة الحكيمة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وما بذله من جهود كبيرة ولقاءات واتصالات مع قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة بالقمة ساهمت في تحقيق النجاح ولله الحمد.

كما تناول أمير منطقة تبوك في حديثه للمواطنين ما حملته الميزانية العامة للدولة من بشائر الخير والنماء والتطوير للوطن والمواطن من خلال ما أظهرته من مؤشرات وأرقام عكست قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.

كما استعرض العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.