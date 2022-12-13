استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، أمس، سفير جمهورية البيرو لدى المملكة كارلوس زاباتا.واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، سفير جمهورية سلوفاكيا لدى المملكة رودولف ميشلكا، المعين حديثاً وتمنى له التوفيق في مهام عمله الجديد.