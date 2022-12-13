استقبل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان، أمس، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للكويت.ونقل الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد دولة الكويت.وقد حمّل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.حضر الاستقبال من الجانب السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد.كما حضره من الجانب الكويتي رئيس ديوان ولي عهد الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور بدر الملا.