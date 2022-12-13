شهد أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، أمس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة فهد بن سلطان ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم.ووقع مذكرة التفاهم من جانب جامعة فهد بن سلطان المشرف العام على الجامعة الدكتور محمد اللحيدان، ومن جانب مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم مدير عام المركز الدكتور عبدالرحمن المديرس. وثمن أمير منطقة تبوك توقيع هذه المذكرة، متمنياً التوفيق للجميع بما يسهم في خدمة المجتمع التعليمي والمحلي بالمنطقة، منوهاً بدعم ورعاية واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، لقطاع التعليم في المملكة ومراكز الأبحاث في جميع المجالات لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان. وأوضح مدير عام مركز اليونسكو المديرس، أن المذكرة تهدف إلى إقامة مشروع شراكة بين الجهتين لتوحيد الجهود المبذولة في البحوث والدراسات وتطوير العمليات الأكاديمية والابتكار بما يخدم أهداف وإستراتيجية الجامعة والمركز لتحقيق الجودة التعليمية المطلوبة في المنطقة.وأشار إلى أن المذكرة تشمل كذلك إعداد الدراسات والأبحاث التطويرية للبرامج والكوادر البشرية، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل في مجالات الجودة والتعليم العالي، والتعاون في مبادرات التعلم. من جهة ثانية، استقبل أمير منطقة تبوك، القنصل العام لجمهورية جنوب أفريقيا لدى المملكة السيد محمد قاسم جبريل والوفد المرافق له، والذي يزور منطقة تبوك حالياً، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعبر القنصل الجنوب أفريقي عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مبدياً إعجابه بما شاهده بالمنطقة، وفي نهاية الاستقبال تسلم الأمير فهد بن سلطان، هدية تذكارية من القنصل العام لجمهورية جنوب أفريقيا .