استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مكتبه بمقر المجلس أمس، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.وثمن رئيس مجلس الشورى، خلال اللقاء ما يجده المجلس من رعاية كريمة واهتمام بالغ من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء.وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة لتطوير أداء عمل المجلس خلال دوراته الماضية وتعزيز مخرجاته للمساهمة في الوصول إلى قرارات وطنية رشيدة تدعم التنمية الشاملة في المملكة، وما يقوم به المجلس وأعضاؤه من عمل متميز ومحكم في إعداد الأنظمة والقرارات التي ساهمت في دعم وتطوير أداء الأجهزة الحكومية.وبحث اللقاء عدداً من الموضوعات التي تتعلق بالعمل الشوري.