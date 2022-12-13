تتجه المملكة نحو بناء إنسان المستقبل، وتضع رؤية المملكة 2030 رعاية المواهب في مقدمة الأولويات، في ظل ما تحتاجه مرحلة التحولات من كوادر سعودية تبارز القرناء والأنداد في كل مناطق العالم، وفي مختلف التخصصات.ولعل من أصدق أدلة التوافق بين القول والعمل تقدم المملكة 8 مراتب في تقرير المواهب العالمي 2022، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، لتحل في المرتبة الـ 30 من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.ولا يستغرب على وطن يبذل الغالي والنفيس لتعليم أبنائه وبناته مواصلة التفوق والتميز، في ظل الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، لقطاع التعليم بكافة مراحله، ولن تتوقف رعاية المواهب وتنمية قدراتهم عند حد أو أمد بل سنتقدم في كل عامٍ خطواتٍ أمامية وبخطى واثقة.