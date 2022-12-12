حددت وزارة التعليم (الخميس) القادم، آخر موعد لاستلام طلبات التعديل على درجات الفصل الدراسي الأول وإكمال إدخال درجات الطلاب والطالبات المتغيبين بعذر وذلك للمرحلتين المتوسطة والابتدائية من الصف الثالث وحتى الصف السادس وللمرحلة الثانوية في نظام المقررات.وتضمنت الخطة ضرورة اكتمال إدخال درجات الدور الثاني للفصل الدراسي الأول للعام الحالي ومواد التعثر للفصل الدراسي الأول من العـام السابق 1443هـ لنظام المسارات وذلك في نظام نظام نور الإلكتروني.في غضون ذلك، يتمتع طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس البنين والبنات في المراحل الدراسية الثلاث (الأحد) القادم بأول إجازة مدرسية مطولة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.يشار إلى أن الفصل الثاني تضمن 3 إجازات مدرسية مطولة تبدأ الأولى (الأحد) القادم وتشمل الإجازة الأسبوعية المعتادة ويوم (الأحد)، بينما الإجازة الثانية تبدأ بنهاية دوام (الخميس) الموافق التاسع عشر من جمادى الثانية القادم وتشمل الإجازة الأسبوعية المعتادة (الجمعة والسبت) ويضاف إليهما يومي (الأحد والإثنين)، فيما ستكون آخر الإجازات المطولة إجازة يوم التأسيس وتبدأ بنهاية دوام (الثلاثاء) الموافق للأول من شعبان وتشمل يومي (الأربعاء والخميس) ويضاف إليهما الإجازة الأسبوعية المعتادة.