شهد أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة فهد بن سلطان ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم.

ووقع مذكرة التفاهم من جانب جامعة فهد بن سلطان المشرف العام على الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان ومن جانب مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم مدير عام المركز الدكتور عبدالرحمن إبراهيم المديرس.

وثمن أمير منطقة تبوك توقيع هذه المذكرة متمنياً التوفيق للجميع بما يسهم في خدمة المجتمع التعليمي والمحلي بالمنطقة، منوهاً بدعم ورعاية واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- لقطاع التعليم في المملكة ومراكز الأبحاث في جميع المجالات لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان.

فيما أوضح مدير عام مركز اليونسكو المديرس أن المذكرة تهدف إلى إقامة مشروع شراكة بين الجهتين لتوحيد الجهود المبذولة في البحوث والدراسات وتطوير العمليات الأكاديمية والابتكار بما يخدم أهداف وإستراتيجية الجامعة والمركز لتحقيق الجودة التعليمية المطلوبة في المنطقة.

وأضاف أن المذكرة تشمل كذلك على إعداد الدراسات والأبحاث التطويرية للبرامج والكوادر البشرية، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل في مجالات الجودة والتعليم العالي، والتعاون في مبادرات التعلم، معرباً عن شكره لأمير المنطقة على رعايته لمراسم توقيع المذكرة، كما هنأ بمناسبة حصول إمارة منطقة تبوك على المركز الأول بين إمارات المناطق في قياس التحول الرقمي الحكومي 2022.