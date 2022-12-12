أكد لـ«عكاظ» المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي أن الحالة المطرية لم تسجل أضرارا وأن عمليات شفط المياه متواصلة من الفرق الميدانية.

وقال البقمي: تواصل الأمانة جهودها بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وستواصل تواجدها تأهبا للحالة المتوقعة الى نهاية الأسبوع، موضحا أن إغلاق عدد من الأنفاق في جدة كان احترازيا وعاد فتحها وتعمل في خدمة المركبات، وأضاف البقمي أن خطة رش المواقع لمكافحة حمى الضنك مدرجة ضمن خطة الأمانة والبلديات الفرعية.

وأكد البقمي أن الأمور تسير بشكل جيد عقب الحالة المطرية التي وقعت مساء الاثنين في مناطق متفرقة في جدة.

وكشفت جولة لـ«عكاظ» على عدد من أحياء في شمال جدة عودة الشوارع والطرقات ؛ منها شارع الأمير سلطان، شارع حراء، شارع قريش، طريق المدينة، شارع الأمير أحمد بن عبدالعزيز، الخط السريع، إضافة إلى شوارع داخلية في عدد من الأحياء إلى حالتها بعد ساعات من الحالة المطرية، كما رصدت وجود مستنقعات محدودة في بعض الأحياء، ما يثير المخاوف من انتشار حمى الضنك.

كما تواجدت دوريات المرور للعمل على تغيير بعض المسارات، فضلا عن تواجد مكثف لمنسوبي البلديات الفرعية الذين يواصلون شفط المياه.