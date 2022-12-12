أعلنت وزارة العدل، إطلاق خدمة «توثيق وصية» إلكترونياً عبر بوابة ناجز Najiz.sa؛ ما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين، ويغنيهم عن زيارة كتابة العدل.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة متاحة لجميع المستفيدين وذلك من خلال تقديم الطلبات عبر بوابة ناجز، في خطوات ميسرة.

وأشارت إلى أن الخدمة تستهدف مقدم الوصية بالأصالة عن نفسه، ومقدم الوصية بالوكالة، إضافة إلى إقرار ورثة متوفى من خلال بيانات وثيقة ورثة متوفى.

وللاستفادة من الخدمة، بينت وزارة العدل أن الخدمة متاحة من خلال الدخول على بوابة ناجز، ثم اختيار خدمة «توثيق وصية»، ثم تقديم الطلب والمصادقة على الإرسال، ثم تدقيق الطلب من قبل الإسناد المركزي للتوثيق، ثم مصادقة الطلب من مقدم الطلب، ثم اعتماده من قبل كاتب العدل، وأخيراً صدور الوثيقة.

كما يمكن للمستفيد طلب إلغاء للوصية المعتمدة في أي وقت من خلال النظام نفسه.

وأكدت وزارة العدل، أن الخدمة تأتي في سياق التحول الكامل لخدمات التوثيق؛ ما يغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، وتوفير الوقت والجهد عليهم.