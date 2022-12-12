أعلن برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قائمة بمخالفات المهندسين الفاحصين القائمين بأعمال الفحص والمقدمة لخدمات البرنامج، والإنذارات المترتبة عليها، وذلك ضمن جهود البرنامج في رفع مستوى التزام مقدمي الخدمات، وضبط جودة عمليات الفحص.وأوضح البرنامج في بيان له بأن قائمة المخالفات والإنذارات تشمل التأخر في زيارة مواقع الفحص، وإعداد التقارير، وعدم الالتزام بجودة تنفيذه، والاستخدام غير النظامي، أو بما يخل بأخلاقيات المهنة واستغلال طالب الخدمة، مشدداً على أهمية الالتزام بأنظمة ولوائح تقديم الخدمة، وضرورة وجود تأمين معتمد ضد الأخطاء المهنية، مدة الاعتماد، إضافة إلى التزام مقدمي الخدمات الإقرار بكامل المسؤولية تجاه الخدمات المقدمة والتبعات، والتزامه بصحة وتحديث البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة للبرنامج.وأشار البرنامج إلى أن خدمات فحص الجودة في البرنامج تقدم للراغبين المقبلين على البناء من المطورين العقاريين أو الأفراد من التحقق من جودة وسلامة عمليات البناء عبر آلية للفحص من قبل مهندسين فاحصين معتمدين، حيث تحصل الوحدة السكنية على شهادة جودة البناء بعد اكتمال بنائها وتجاوز كافة مراحل الفحص بنجاح. وتضمنت قائمة مخالفات الفاحصين والعقوبات المترتبة عليها التأخر في إعداد التقرير أكثر من 24 ساعة إنذار إيقاف 5 أيام، إيقاف وإحالة للإدارة القانونية، التلاعب والاستخدام غير النظامي للمنصة والتسبب في تأخير إنجاز التقرير عدم الالتزام بجودة تنفيذ التقرير بالبيانات المسجلة وجودة الصور ملاحظة وجود أي تقصير في أداء مقدم الخدمة وجود إخلال في متطلبات تفعيل حساب مقدم الخدمة أو موظفي البرنامج عدم التحلي بالأخلاقيات المهنية مع طالب الخدمة أو موظفي البرنامج إيقاف وإحالة للإدارة القانونية التأخر في إعداد التقرير أكثر من 48 ساعة إيقاف 5 أيام، إيقاف 10 أيام، إيقاف وإحالة للإدارة القانونية التلاعب والاستخدام غير النظامي للمنصة والتسبب في تأخير إنجاز التقرير إيقاف لمدة شهر أي تزوير، أو ادعاء، أو انتحال، أو تظاهر، في هوية الشخصية أو الكيان الممثل لها إيقاف وإحالة للإدارة القانونية طلب مبالغ مالية من صاحب الطلب التهاون مع صاحب الطلب أو المقاول وإظهار عكس الحقيقة في التقرير عدم الحيادية وتعارض المصالح.