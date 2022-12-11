رفع المركز الوطني للأرصاد درجة التنبيه التي أطلقها على منطقة مكة المكرمة إلى «تحذير» حول هطول أمطار رعدية غزيرة على ⁧‫محافظة جدة⁩، بدءاً من مساء اليوم (الأحد) وحتى 10 من صباح غد (الإثنين).

ونشر الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة، آلياته في المناطق التي من المتوقع أن تشهد كثافة في مياه الأمطار بناء على تنبيهات المركز الوطني للأرصاد.

وأعلن الدفاع المدني تعرُّض 12 محافظة بمنطقة مكة المكرمة لأمطار من متوسطة إلى غزيرة، بدءا من مساء اليوم إلى يوم الأربعاء القادم.

وقال «التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وتشمل (العاصمة المقدسة، القنفذة، العرضيات، الكامل، الجموم، الكامل، خليص، الليث، جدة، رابغ والطائف)، من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء»، داعيًا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.

في الوقت ذاته، دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة عموم المواطنين والمقيمين إلى البقاء في منازلهم، وعدم التعرض لمواقع تجمعات الأمطار.

وأهاب المركز بالجميع أخذ الحيطة والحذر؛ نظراً لتعرض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية يؤدي لتدني الرؤية الأفقية وارتفاع أمواج البحر.

من جهته نوّه مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بضرورة التأكد من مواعيد الرحلات عَبْر الناقل الجوي قبل التوجه للمطار، اعتباراً من اليوم ولمدة 3 أيام، حرصاً على سلامة المسافرين.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً عن حالة مطرية تراوح بين متوسطة وغزيرة تبدأ من مساء اليوم، وتستمر حتى الخميس المقبل تشمل عدة مناطق بينها مكة المكرمة.

ورفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة ومحافظاتها جاهزيته القصوى، بعد تحذير المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية لبعض محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأكد مدير فرع الهيئة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، إضافة لـ(98) مركزاً إسعافياً بالمنطقة وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية.

ودعا بلجون جميع المواطنين والمقيمين إلى اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية، والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث، خصوصاً عند هطول الأمطار الغزيرة.

كما دعا للحذر الشديد عند القيادة على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.

وكانت إدارات تعليم العاصمة المقدسة وجدة والطائف والقنفذة والليث، قد أعلنت تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ 18/5/1444هـ،‏ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس.

ووجهت جامعة جدة بتعليق الدراسة حضورياً يوم غد حرصاً على سلامة طلبة الجامعة والهيئة التدريسية والإدارية، وتحويل جميع المحاضرات عن بعد.

كما أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، وبناءً على ما ورد من الجهات المختصة والمتابعة للحالة الجوية، وحرصاً على سلامة الجميع، تعليق التدريب الحضوري في كل من منشآت التدريب التقني بـ(مكة وجدة والجموم ورابغ)، وتحويل التدريب عن بعد ليوم غدٍ لكافة المتدربين والمتدربات والمنسوبين والمنسوبات.