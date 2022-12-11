شهدت العاصمة المقدسة عصر اليوم (الأحد)، هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح وصواعق رعدية.

وتركزت غزارة الأمطار في الأحياء والمناطق الواقعة شمال شرق مكة المكرمة، حيث لا تزال الأمطار متواصلة حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

وشهدت الشوارع الرئيسية والداخلية تجمعات كبيرة لمياه الأمطار تسببت في إعاقة حركة مرور السيارات نظرا لعدم اكتمال مشاريع تصريف مياه السيول في بعض المواقع.

وتسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي في بعض من أجزاء مخطط الراشدية (2) علاوة على تعطل بعض السيارات.

وتمركزت فرق الدفاع المدني في عدد من الشوارع الرئيسية والميادين العامة تحسبا لأي طارئ مع استمرار هطول الأمطار.

وخصصت أمانة العاصمة المقدسة فرقا ميدانية لسحب وشفط المياه من الشوارع، خصوصا بالقرب من كوبري الجعرانة المؤدي إلى طريق السيل - مكة السريع.