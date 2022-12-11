أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) اليوم أنها ستوفر خدمة اتصال متطورة من شبكة الـ«واي فاي» عالية السرعة والموثوقية ومنخفضة التكلفة لأكثر من 3000 شخص. ويأتي هذا المشروع الواعد بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST) وشركة ميتا (Meta)، ومن المتوقع أن يتوسع في مواقع مماثلة في جميع أنحاء المنطقة، مما يوفر وصولاً إلى الإنترنت عالي السرعة بتكلفة معقولة لمئات الآلاف من الأشخاص.

وكمؤسسة بحثية رائدة عالمياً، تؤكد كاوست من خلال رسالتها الطموحة على دعم الابتكارات وأحدث التقنيات لما فيه خير ومنفعة المجتمع. والتي منها توفير خدمة الاتصال بالإنترنت للمناطق التي يصعب توفير الخدمة فيها بسبب التكلفة العالية أو عدم جاهزية البنية التحتية. ومن الأمثلة على ذلك سكن شركة العمران الحديثة للمقاولات (MACC)، الذي يقع على بعد نحو 1.5 كيلومتر من حرم الجامعة، ولا تتوفر فيه خدمة الاتصال بالإنترنت.

ظهرت أنظمة الاتصالات الهجينة اللاسلكية والبصرية في الفضاء الحر (RF / FSO) كحل واعد للإرسال اللاسلكي الموثوق به بمعدل بيانات مرتفع بين الجامعة وسكن شركة العمران. وستستخدم كاوست تقنية تيراغراف (Terragraph)، وهي تقنية اتصال لاسلكية بسرعة الجيجابت طورتها شركة ميتا، للتحقق من فاعلية أبحاث الجامعة في اتصالات النطاق الترددي القصوى، مع إمكانية تطوير خوارزميات تحويل حاسوبية جديدة للوصلات الهجينة لأنظمة (RF / FSO) ذات الموجة المليمترية (mm-wave). وفي هذا السياق، سيتم استخدام محطات رصد الطقس المثبتة في حرم كاوست وسكن شركة العمران الحديثة للمقاولات (MACC) لرصد المتغيرات المناخية التي يمكن أن تؤثر على تشغيل أنظمة (FSO) وتحويل التوصيل بينها وبين الموجة المليمترية (mm-wave).

يقول البروفيسور محمد سليم العلويني، الأستاذ المتميز في الهندسة الكهربائية والحاسوبية في كاوست، «فكرنا في استخدام الألياف البصرية، ولكن نشرها كان مكلفاً للغاية، ليس فقط بين الحرم الجامعي وسكن شركة العمران، بل أيضًا كتقنية توزيع داخل السكن نفسه الذي تفتقر بنيته التحتية للمرونة في هذا المجال. كنا بحاجة إلى بديل عن الألياف البصرية يكون منخفض التكلفة وعالي السرعة، ويمكن نشره بسهولة بتكلفة قليلة للغاية. ورأينا في تقنية تيراغراف (Terragraph) الخيار الأمثل لذلك».

تقنية تيراغراف متاحة الآن عبر العديد من الشركات المصنعة لمعدات وأجهزة الاتصالات. وتعمل هذه التقنية في نطاق تردد 57-71 جيجاهرتز، وتدعم معدل نقل بيانات يصل إلى 3 جيجابت في الثانية، مع بروتوكول توجيه شبكي متقدم ومنخفض الأخطاء لتوزيع سعة البيانات.

وبفضل تجهيزات تقنية تيراغراف الخاصة بشركة كامبيوم نيتوركس (Cambium Networks)، تم ربط سكن شركة العمران الحديثة للمقاولات بحرم الجامعة ونشر خدمة الاتصال بالإنترنت له عبر نقاط الـ«واي فاي»، بحيث يمكن تصميم شبكة توصيل وتوزيع مستدامة عالية السرعة دون الحاجة إلى نشر حزم الألياف البصرية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليل التكاليف وسرعة تقديم الخدمة.

وأكد رئيس كاوست البروفيسور توني تشان أن الهدف من هذه التقنيات هو «تمكين الاتصال العالمي بطريقة مستدامة من خلال دعم أبحاث هذه التقنيات المتقدمة والمساهمة في تطوير مستقبل عالمنا الرقمي الشامل والمستدام».

تتضمن استراتيجيات كاوست الخاصة مبادرة المدينة الذكية المعروفة باسم «KAUST Smart»، التي تضم أفكارًا جديدة ومبتكرة من مجتمع الأبحاث وشركاء الصناعة والشركات الناشئة وتطبيقها على أرض الواقع في جميع أجزاء الحرم الجامعي بصورة مشاريع تجريبية تفاعلية وسريعة. إن توسيع نطاق هذه الاستراتيجية الذكية لتشمل المجتمعات المجاورة للجامعة يعد أمرًا في غاية الأهمية من وجهة نظر التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وقال مدير التجربة الرقمية والابتكار في كاوست محمد عبد العال: «من خلال نشر تقنية تيراغراف سنتمكن من بناء قدرات اتصال أساسية تتيح خدمات متقدمة وحالات استخدام جديدة لم تكن ممكنة من قبل. وهذا أمر بالغ الأهمية لازدهار أي مجتمع ولتطوير استراتيجيته الذكية».

وصرح نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لقطاع الطيف الترددي الدكتور محمد العتيبي: «هدفنا في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية هو إطلاق إمكانات الاتصالات اللاسلكية عبر التقنيات الناشئة، مثل الموجات الملليمترية الهجينة (mm-wave)، وأنظمة الاتصالات البصرية في الفضاء الحر (FSO) من أجل مستقبل أكثر ذكاءً وأمانًا في المملكة العربية السعودية. وسنحقق ذلك من خلال دعم الابتكارات وإتاحة مجموعة متنوعة من حزم النطاقات للمفاهيم الجديدة والأساليب المختلفة من التراخيص التجريبية إلى الوصول المشترك وقصير المدى».

وقال مدير السياسات العامة بدول مجلس التعاون الخليجي في ميتا أنس متولي: «يعد الوصول إلى النطاق العريض عالي السرعة والموثوقية، والمنخفض التكلفة، جزءًا أساسيًا من حياة مجتمع اليوم، وسيصبح أكثر أهمية عندما نبدأ في بناء منصة (Metaverse)، وهي التطور القادم للإنترنت. ويسعدنا أن نرى كاوست تتعاون مع (Cambium Networks) للاستفادة من تقنية تيراغراف في تقديم شبكة اتصال لاسلكية شبيهة في أدائها بحزم الألياف البصرية وبتكلفة معقولة للسكان في المملكة العربية السعودية».

تؤمن كاوست وشركة ميتا وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بدور التقنيات الجديدة لسد الفجوة بين الوصول إلى الإنترنت وتكلفة هذا الوصول، والمساعدة في جذب المزيد من المستخدمين إلى إنترنت أسرع وأكثر موثوقية. وهو ما تكلل بهذا المشروع التعاوني بين هذه الكيانات المؤثرة وبدعم كبير من شركة (Cambium Networks)، وشركة (WiConnect)، إحدى أكبر شركات أنظمة الاتصالات المتكاملة في منطقة الخليج العربي.