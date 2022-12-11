أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم (الأحد) تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل جدة، الجموم، العاصمة المقدسة، بحرة، عرفات، خليص، عسفان، الكامل، رهاط، مدركة، هدى الشام، ثول، رابغ، ويستمر حتى الساعة 10 صباحا من يوم غد (الاثنين).

وكان المركز قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، جازان، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها، في حين تتهيأ الفرصة مساءً لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزائها الساحلية، كما يتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض حائل، الجوف والحدود الشمالية.