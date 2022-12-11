حذرت وزارة الصحة السعودية من تفشي الإنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أن انتشارها حالياً أقوى من العامين الماضيين، ما تسبب في ارتفاع عدد الإصابات، ودخول كثيرين العناية المركزة بسببها.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أنه تم رصد ارتفاع في حالات الإنفلونزا خلال هذا الموسم، وأن نشاطها أقوى من الأعوام السابقة، وقد تؤدي إلى الوفاة.وأكد أن أهم طريقة لمواجهة نشاط فايروس الإنفلونزا هي أخذ لقاح الإنفلونزا، إضافة إلى أهمية ارتداء الكمامة. وأوضح أن اللقاح يقي بنسبة 80% من أعراض الإنفلونزا الشديدة. وحض على عدم التعرُّض للأمطار، والتيارات الباردة.