أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة ، للفترة من 7/‏‏ 5/‏‏ 1444هـ، الموافق 1/‏‏ 12/‏‏ 2022 حتى 13/‏‏ 5/‏‏ 1444هـ الموافق 7/‏‏ 12/‏‏ 2022، عن ضبط 14.253 مخالفاً، منهم 8610 مخالفين لنظام الإقامة، و3451 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2192 مخالفاً لنظام العمل.وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 438 شخصاً؛ 43% منهم يمنيو الجنسية، و48% إثيوبيو الجنسية، و9% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 117 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. وتم ضبط 21 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 47.522 وافداً مخالفاً، منهم 45.387 رجلاً، و2135 امرأة، وتم إحالة 38.318 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2130 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11.655 مخالفاً.وأكدت وزارة الداخلية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.