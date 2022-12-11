التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الجمهورية التونسية الرئيس قيس سعيِّد، ورئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق محمد شياع السوداني، وذلك على هامش انعقاد «قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية» المنعقدة في الرياض. وجرى خلال اللقاءات استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين السعودية ومصر والسودان وتونس والعراق، وآفاق التعاون والسبل الكفيلة بتطويره في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفرص تعزيزها.