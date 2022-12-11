استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض، اليوم (الأحد)، رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، ورئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي.

وجرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية وفرص التعاون الثنائي والسبل الكفيلة بتعزيزها.

حضر الاستقبال، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي فيصل القباني.

فيما حضر من جانب جمهورية جيبوتي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي محمود علي يوسف، وسفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، ومدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية محمد دعاله واليه.