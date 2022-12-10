رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح القمة السعودية الصينية وقمتي الرياض الخليجية والعربية الصينية للتعاون والتنمية، التي عُقِدَت في العاصمة الرياض.

وقال أمير تبوك في تصريح بهذه المناسبة: إن نجاح قمم الرياض يأتي تأكيداً للدور الريادي الكبير والمكانة الرفيعة للمملكة العربية السعودية ونجاح الدبلوماسية السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين والإدارة الحكيمة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأوضح أن الجميع يفخر ويعتز بما بذله ولي العهد من جهود كبيرة ساهمت في تحقيق النجاح ولله الحمد، مشيراً سموه إلى ما حملته كلمة ولي العهد في القمتين «قمة الرياض الخليجية الصينية، وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية» من تأكيد للنهج القويم للمملكة العربية السعودية في سياساتها الخارجية والاقتصادية والمضي على طريق التقدم والنهضة وتحقيق التنمية المشتركة بين جميع الدول المشاركة. مشيداً سموه بالجهود التي بذلتها المملكة في الإعداد والتحضير لانعقاد هذه القمم والتميز في التنظيم والمخرجات والنتائج التي تحققت.

وفي ختام تصريحه، سأل الله العلي القدير أن يحفظ لبلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.