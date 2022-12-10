لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون، راوحت إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة والخفيفة، وذلك في حادثة انقلاب حافلة نقل جماعي على طريق الدمام.

وفي التفاصيل تلقت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض بلاغاً من مواطن عن حادثة انقلاب نقل جماعي في طريق الدمام بعد كبري المعادن شرقاً، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 10 فرق إسعافية، منها 3 فرق تدخل عناية سريع، وحين وصول أول فرقة للموقع وبعد عملية الفرز للحالات تبين وجود 11 شخصاً، منهم اثنان متوفيان، و9 مصابين، منهم اثنان حالتهما خطيرة، وراوحت إصابات الباقين بين المتوسطة والطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلت الحالات الى المستشفيات القريبة.