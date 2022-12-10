رفع أمير الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة نجاح قمم الرياض للتعاون والتنمية التي استضافتها المملكة وعقدت في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وقال أمير منطقة الجوف: «نجاح القمم تؤكد مكانة المملكة كدولة محورية وهامة في صناعة القرار والسلم الدولي والتنمية»، وأضاف «ما تحقق يأتي تأكيداً للدور الريادي الكبير والمكانة الرفيعة للمملكة العربية السعودية ونجاح الدبلوماسية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والإدارة الحكيمة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز».

وأوضح الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أن الجميع يفخر ويعتز بما بذله ولي العهد من جهود كبيرة من لقاءات واتصالات مع قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة بالقمة ساهمت في تحقيق النجاح.

وأكد أمير منطقة الجوف أن ما خرجت به القمم من مبادرات ومشاريع في إطار مشروع الحزام والطريق ستحدث طفرة اقتصادية وتنموية غير مسبوقة في العالم العربي، وقال «القمم التي عقدت تشكل حدثا تاريخيا ومنعطفا مهما في العلاقات بين المملكة والصين وبين العالم العربي والصين، ولبنة قوية لدعم الأمن والسلم والاستقرار والازدهار والتنمية بالمنطقة العربية والعالم».

وفي ختام تصريحه، سأل الله العلي القدير أن يحفظ لبلادنا أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.