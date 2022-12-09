التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الجمعة)، دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق محمد شياع السوداني، وذلك على هامش انعقاد «قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية» المنعقدة في الرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك وفرص تعزيزها.

حضر اللقاء، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، ووزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، و وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.

فيما حضره من الجانب العراقي، وزير الخارجية الدكتور فؤاد محمد حسين، ووزير النفط حيان عبدالغني، ورئيس هيئة الاستثمار سالار محمد أمين، ووزير التجارة أثير الغريري، والسفير العراقي لدى المملكة عبدالستار الجنابي وعدد من المسؤولين.