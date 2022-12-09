أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن بلاده ستواصل دعمها الثابت لأمن دول الخليج، وستواصل استيراد النفط بكميات كبيرة منها. وثمن في كلمة له خلال القمة الخليجية الصينية في الرياض اليوم (الجمعة) جهود السعودية لاستضافة أول قمة خليجية - صينية. وأكد أن مجلس التعاون الخليجي نجح في تخطي التحديات العالمية، لافتاً إلى أن الدول الخليجية والصين يمكنها تحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي.وأفاد بأن بلاده تتواصل مع مجلس التعاون الخليجي منذ نشأته، مبيناً تعزيز الشراكة الاقتصادية وتحقيق التكامل ودفع التنمية.ورحب الرئيس الصيني بمشاركة الدول الخليجية في مبادرة الأمن العالمي، وقال: «نعمل سويّاً على تحقيق مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى». وكشف في كلمته قيام بلاده بإنشاء مجلس استثمار مع دول الخليج، وإنشاء المركز الخليجي الصيني للأمن النووي. وأكد أن بكين ستعزز التعاون مع دول الخليج في الاستثمار بالطاقة النظيفة. وأوضح أن جهود الصين تتضافر مع دول الخليج لتفعيل نظام المدفوعات بالعملات المحلية.وأشاد رئيس الصين شي جين بينغ بالعلاقات التي تربط بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أنها مبنية على الثقة المتبادلة.وقال: الصين بدأت تتواصل مع مجلس التعاون الخليجي فور تأسيس الأخير، مضيفاً أنه على مدار 40 عاماً كتبت الصين ومجلس التعاون الخليجي فصولاً من الدعم والتعاون المشترك. وأعرب عن تقديره الكبير لما يبذله مجلس التعاون لدول الخليج العربية من جهود جعلت منه أكبر منظمة حيوية في الشرق الأوسط.واستشهد شي بتماسك المجلس، والتضامن بين دوله في وجه التحولات العالمية وتحقيق نمو اقتصادي رغم التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا.