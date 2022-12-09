أكد وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم (الجمعة)، إن جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة والصين، ستكرم المتميزين من البلدين.

وقال وزير الثقافة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ب «تويتر»: إن جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي، ستكرم الأكاديميين واللغويين والمبدعين في كل من السعودية والصين.

يذكر أن البيان الختامي للقمة السعودية- الصينية اليوم(الجمعة) أكد أن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون بينهما في إطار العلاقات التاريخية الثقافية التي تجمع البلدين الصديقين، وأعربا عن الدعم والتقدير للعديد من المبادرات الثقافية التي تعبر عن متانة العلاقات السعودية الصينية، ورحبا بإطلاق الدورة الأولى لجائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين البلدين.

كما أكد الجانبان أهمية التنظيم المشترك للعام الثقافي الرقمي الصيني - السعودي، وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة في عدد من المجالات الثقافية، وأكدا أهمية التعاون في المجال السياحي والأنشطة الترويجية بين البلدين، واستكشاف ما يزخر به البلدان من مقومات سياحية، وتعزيز العمل المشترك في قطاعات السياحة المستدامة بما يعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته، وأعلن الجانب الصيني اعتماد المملكة مقصداً سياحياً في الخارج لمجموعات السياح الصينيين. وفي المجال الرياضي أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والشراكة في البرامج والأنشطة الرياضية بين البلدين.