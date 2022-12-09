أعرب ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عن بالغ التقدير والامتنان لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على دعوته الكريمة له للمشاركة في قمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الثالثة والأربعين، وقمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، لتعزيز التنسيق والتشاور المتواصل لتقوية العلاقات بين دولنا الخليجية والعربية وجمهورية الصين الشعبية، لكل ما فيه خير بلداننا وشعوبنا.

وقال ملك البحرين في تصريح عقب وصوله الرياض، اليوم (الجمعة): إن هذه القمم الـ3 تعكس حرص دول مجلس التعاون، والدول العربية الشقيقة، وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، على تكثيف التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع والخير على دولنا والعالم أجمع.

وأضاف: إننا إذ نجدد تقديرنا للجهود المباركة التي يقوم بها أخونا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لنعرب عن امتناننا لمبادرته الكريمة لاستضافة هذه القمم الـ3، وللدور الاستراتيجي المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.