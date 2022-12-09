وقّع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين نواف المعاودة، في العاصمة البحرينية المنامة، (الخميس)، البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.واتفق الجانبان على تفعيل بنود المذكرة بإقامة ورشتي عمل مشتركة بين الجانبين في مجال نشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف، تعقد الأولى في الرياض عام 1445 (2023م)، والثانية تعقد في مملكة البحرين عام 1446 (2024م)، وتزويد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية بإصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وتبادل البحوث والدراسات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والندوات التي تعقدها الوزارتان.كما تضمن البرنامج عقد لقاء علمي في المجمع للاستفادة من تجربة المملكة في طباعة القرآن الكريم وترجمة معانيه، والمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره التي تعقد في البلدين، والتنسيق في مجال الإعداد والتحكيم لهذه المسابقات عام 1445 و1446 الموافق 2023 و2024.كما جرى الاتفاق على تبادل الأنظمة واللوائح في مجال الإمامة والخطابة، وعقد دورتين لتدريب الأئمة والخطباء والمؤذنين وتأهيلهم عامي 1445 /‏‏‏‏ 1446 الموافق 2023 /‏‏‏‏ 2024، تعقد الأولى في مملكة البحرين، والثانية في المملكة العربية السعودية، وأيضاً تبادل الخبرات والتجارب في مجال إدارة المراكز والحلقات القرآنية، وتحسين مخرجاتها، وتوظيف التقنيات الحديثة في تيسير تعلم القرآن الكريم وتعليمه لمختلف فئات المجتمع، ولاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة، والاطلاع على التجارب والخبرات في إدارة المراكز الإسلامية والإشراف على أدائها وتطوير مخرجاتها.ويستفيد الطرفان من الخبرات والمعلومات في مجال إدارة المحتوى الديني الوسطي في المواقع الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، وشبكات التواصل الاجتماعي، وغيرها من الوسائل الحديثة، وتبادل التجارب والخبرات في مجال تحليل الخطاب الديني، وإعداد الإستراتيجيات الكفيلة بتحديثه، وتعزيز الفكر الوسطي والارتقاء بأداء أصحاب الوظائف الدينية بما يحافظ على الثوابت ويراعي المتغيرات وفق مقتضيات العصر ومتطلباته، وفي مجال التشريعات المنظمة لجمع التبرعات للأغراض الدينية وآليات الإشراف على ممارساتها.