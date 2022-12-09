بهدف بحث سبل التعاون بين مركز «قياس» وجامعة الحدود الشمالية في عدد من المجالات، منها بناء أو تطبيق الاختبارات التي تُلبّي احتياجات الجامعة كاختبارات قياس مخرجات التعليم العالي، واختبارات التخرج «exit exams»، واختبارات التسريع الأكاديمي، واختبارات القدرة المعرفية، ومقاييس مهارات الخريجين، وكذلك تقديم الدعم الفني للربط بين محتوى الاختبارات ومحتوى البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة، وتقديم تقارير تفصيلية عن نتائج الاختبارات على مستوى الدرجة الكلية والأبعاد. وتحديد مسار التقدم في أداء طلاب أو خريجي الجامعة عبر السنوات، والمشاركة في الأبحاث المتعلقة بنتائج طلاب وخريجي الجامعة في الاختبارات التي يقدمها المركز، إضافة إلى تقديم البيانات التي يحتاجها أي من الطرفين لأهداف البحث والتطوير، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في مجال الاختبارات وأسئلتها وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها لدى الطرفين، وإقامة الندوات والمؤتمرات المشتركة في مجالات اهتمام الطرفين، وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للقياس (قياس) مذكرة تفاهم مع جامعة الحدود الشمالية، وذلك بمقر الهيئة بالرياض. وقّع الاتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز «قياس» الدكتور عبدالله بن علي القاطعي، ومن جانب الجامعة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فراس بن محمد المدني.