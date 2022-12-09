ضمن تنفيذ مبادرة «معالجة مظاهر التشوّه البصري»، التي تتضمن إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة خلال الأشهر المنصرمة (527544 م3) من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء، وذلك وفقاً للتقارير الصادر من الأمانة عن منجزات العام 2022.ورفعت الإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات أكثر من 275 ألف طن من النفايات الصلبة من الأراضي الفضاء والساحات والأحياء خلال الفترة نفسها، وتأتي هذه الجهود ضمن خطط الأمانة للقضاء على التشوهات البصرية بأنحاء المدينة، وتحسين المظهر العام ورفع مستوى النظافة العامة والإصحاح البيئي، وتعمل فرق ميدانية لمتابعة سير العمل على مدار الساعة، ونقل النفايات المرفوعة للتخلص منها وفق الاشتراطات الخاصة بها، وقامت الأمانة بتحسين وتطوير حزمة من الإجراءات، يأتي في مقدمتها معالجة وضع 34546 حاوية نظافة داخل الأحياء في مختلف أنحاء العاصمة المقدسة.