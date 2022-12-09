أكد المتحدث باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر عدم وجود أي حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي لأئمة وخطباء الحرمين الشريفين.

وبين المكانة الرفيعة لأئمة وخطباء الحرمين الشريفين وما لهم من شرف وفضل ومكانة في نفوس المسلمين في شتى أنحاء العالم، مشدداً على ضرورة الحذر من الحسابات الوهمية أو المنتحلة التي تهدف إلى التشويش وإثارة البلبلة لأغراض مشبوهة.

ونظراً لما لوحظ من استغلال لبعض المعرفات والمواقع غير الرسمية تحمل اسم الحرمين الشريفين أو أحدهما أو أسماء أئمة وخطباء الحرمين الشريفين، تنشر محتوى غير صحيح أو موثق.

لافتاً إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع أي حسابات منتحلة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية عبر الموقع الإلكتروني للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال: إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقوم بالتعاون مع الجهات المختصة برصد الانتحالات لاسمها والأفراد والكيانات التابعة لها، وأسماء أئمة وخطباء الحرمين الشريفين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للقيام بالإجراءات النظامية الحازمة بحق المنتحلين حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية والحد من الجرائم المعلوماتية.

سائلا الله عز وجل أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا، وأن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء على ما يقومون به من جهود جليلة وعظيمة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.