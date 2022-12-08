وجه الملحق الثقافي السعودي في المملكة المتحدة الدكتورة أمل بنت جميل فطاني، فريقاً من الملحقية لحضور حفل تخرج طالب الدكتوراه الطالب الدكتور تركي بن مسفر مدرهم الخنفري القحطاني من قسم الإدارة في جامعة برمنغهام، الذي انتقل إلى رحمة الله قبل تخرجه.

وحضر حفل التخرج المستشار في الملحقية الثقافية في لندن الدكتور عبدالعزيز الردادي، والدكتور أحمد الصعب زميل الراحل القحطاني في مرحلة الدكتوراه، والمحامي زيد الفراج.

وخيم الحزن أمس (الأربعاء) على طلاب وطالبات جامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة عند إعلان تخرج زميلهم الدكتور تركي بن مسفر مدرهم الخنفري القحطاني من قسم الإدارة بجامعة برمنجهام، حيث غيبه الموت قبل حصوله على الشهادة بسبب مرضه.

وقال لـ«عكاظ» المحامي زيد الفراج صديق الفقيد: «تشرفت باستلام شهادة صديق الطفولة الذي رحل بعد أن سلم الرسالة يرحمه الله قبل وفاته بيومين، وعُرِضَت على لجنة المناقشة واجتازت الرسالة المتطلبات الأكاديمية، وبسبب وفاته تم إعفاء الرسالة من المناقشة وبحكم جودة الرسالة، قررت الجامعة أن الرسالة تستحق أن يمنح على أساسها درجة الدكتوراه، وأعفيت الرسالة من المناقشة لتعذر ذلك».

وكان القحطاني قد حصل على درجة البكالوريوس من كلية العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود عام 2003 تخصص العلوم السياسية، ودرجة الماجستير عام 2011 في تخصص موارد بشرية من جامعة إستيرلنج ببريطانيا، فيما حصل على الدكتوراه من 2015-2022 في تخصص الإدارة من قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة برمنغهام البريطانية.

وأشاد عدد من زملاء الفقيد بالروح العملية والعلمية العالية التي كان يتعامل بها الفقيد مع كل من يعرفه، حيث كان مثالا للمبتعث المتعاون ذي الأخلاق العالية.