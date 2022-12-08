أبرمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ممثلة في معهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية، اليوم، مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ثلاث اتفاقيات بحثية وابتكارية، لاستكشاف مواد متقدمة ذات مسامية عالية لتطبيقات تحلية المياه، وتطوير أغشية نانوية لفصل عناصر الماغنيسيوم والصوديوم من الرجيع الملحي، بالإضافة لتطوير واكتشاف أغشية نوعية لتطبيقات تعدين البحار.

وقّع الاتفاقية من جانب «التحلية» المدير التنفيذي لمعهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية، المهندس طارق بن غسان الغفاري، ومن جانب «كاوست» مدير تمويل الأبحاث والخدمات الدكتور إروين أرزال.

وأوضح المهندس طارق الغفاري أن الاتفاقيات الثلاث، تأتي استكمالاً لجهود تعزيز فرص التعاون والعمل المشترك في المجالات البحثية، ودعم العلاقة التشاركية مع القطاعات الأكاديمية محلياً وإقليمياً ودولياً، وتوحيد الجهود البحثية لاستثمار الفرص الواعدة في مجال صناعة التحلية، والتعرف على أفضل التقنيات والحلول التطبيقية، للاستفادة منها في خفض التكلفة، ورفع الكفاءة الإنتاجية، بجودة وموثوقية ومطابقة للمعايير البيئية، للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

كما عبَر نائب الرئيس للأبحاث في «كاوست» البروفيسور بيير ماجستريتي، عن اعتزازه بمواصلة الشراكة الإستراتيجية مع «التحلية»، لإنجاز مجموعة من المشاريع البحثية ذات الأهمية والفاعلية على المستوى الوطني، والمتوائمة مع رؤية المملكة، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، منوهاً بالتميز البحثي لمركز الأغشية المتطورة والمواد المسامية، ومركز أبحاث تحلية المياه وإعادة استخدامها في «كاوست»، وبالمعرفة العلمية والتطبيقية لمؤسسة «SWCC» انطلاقاً من ريادتها العالمية وخططها الإستراتيجية، التي وضعتها في طليعة مُطوري التقنيات والحلول الابتكارية، الداعمة لنمو صناعة التحلية والصناعات الثانوية، بأقل تكلفة اقتصادية وبيئية، مشيداً بنهج الشراكة القائم بين الجانبين، لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية، وإحداث تأثير مجتمعي ملموس.

في سياق متصل، بحث المدير التنفيذي لمعهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية وفريق المعهد البحثي، مع رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور توني تشان، سبل توثيق التعاون البحثي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، في ظل توفر الفرص والمقومات الداعمة لمواصلة تطوير الأبحاث والابتكارات، واستثمار خبرات وقدرات وإمكانات كلا الطرفين، لخلق بيئة بحثية تنافسية تستجيب لمواجهة تحديات الأمن المائي على المستويين المحلي والعالمي.