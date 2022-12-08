الملك سلمان والرئيس الصيني يوقعان اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين السعودية والصين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة بالرياض، اليوم (الخميس)، الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين، بالرئيس الصيني والوفد المرافق له في السعودية، فيما أبدى الرئيس الصيني سعادته بزيارة المملكة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.

عقب ذلك، وقع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس شي جين بينغ، اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين السعودية وجمهورية الصين الشعبية.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضره من الجانب الصيني، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني رئيس الديوان للجنة المركزية دينغ شيو شيانغ، وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مستشار الدولة وزير الخارجية وانغ يي.